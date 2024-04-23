Про це повідомляє ДСНС України.

“За попередніми даними, під час проведення робіт з ремонту каналізації в м. Могилів-Подільський стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік”, – йдеться у повідомленні.

Інший, 44-річний чоловік, отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився.

“Рятувальники вивільнили загиблу людину з-під завалу”, – підсумували у ДСНС.

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