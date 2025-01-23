У Хмільницькому районі Вінницької області поліція розслідує обставини побиття 12-річного хлопчика, відео якого було оприлюднено в соціальних мережах.

Про це повідомили в поліції Вінницької області.

За інформацією правоохоронців, 22 січня до поліції звернулася мати постраждалого, яка випадково побачила запис у мережі. На відео було зафіксовано, як учень восьмого класу біля місцевого магазину б’є її сина, учня шостого класу того ж ліцею.

Як з’ясували правоохоронці, інцидент стався ще 6 січня. 13-річний школяр змусив однокласника потерпілого знімати побиття на телефон.

Поліція вивчила відеоматеріал, опитала учасників, свідків, а також батьків обох дітей. Спільно із соціальними службами вживаються заходи щодо проведення превентивної роботи в родинах та у навчальному закладі.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Остаточна правова кваліфікація події буде надана після проведення всіх слідчих дій.