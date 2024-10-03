На Вінниччині затримано посадовця, який організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції.

Як вказано у повідомленні, начальник одного з територіальних сервісних центрів у Вінницькій області, налагодив схему, згідно з якою чоловіки могли виїхати з країни поза межами офіційних пунктів пропуску.

Він домовлявся з бажаючими виїхати, визначав місце та час збору групи і доставляв їх до прикордонної зони Могилів-Подільська. Вартість послуги становила 12 тисяч євро.

Посадовця затримали під час отримання всієї суми від “клієнта” за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу поліції “КОРД”. Під час обшуків у фігуранта було вилучено гроші в різній валюті, ноутбук та мобільні телефони.

Чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.