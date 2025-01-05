По всій Україні у місцях відзначення Водохреща 6 січня буде розгорнуто понад 140 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. До чергування на них залучать майже 500 рятувальників та понад 100 одиниць техніки.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Водночас у відомстві порекомендували українцям відмовитися від участі в масових заходах та дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану.

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що у низці регіонів занурення у воду і купання заборонені через безпекову ситуацію.

Православна церква України разом з Українською греко-католицькою церквою 1 вересня 2023 року перейшли на новоюліанський календар, який змінює дати відзначення більшості церковних свят. Зокрема на 6 січня за новоюліанським календарем припадає Богоявлення, або Водохреще.