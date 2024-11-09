На залізничній станції в Кветті, що на південному заході Пакистану, внаслідок теракту загинули щонайменше 24 людини, ще десятки постраждалих.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що бомба вибухнула, коли майже сотня пасажирів чекали на потяг, який прямував до міста Равалпінді з Кветти, столиці провінції Белуджистан.

Наразі відомо про 44 поранених, яких доставлено до лікарні, а також загибель щонайменше 24 людей. Серед загиблих близько десятка військових і шість працівників залізниці.

Відповідальність за напад взяло на себе сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану. У своїй заяві вони зазначили, що терорист-смертник був націлений на війська, які нібито були присутні на залізничній станції.