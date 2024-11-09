Про це пише The Guardian.
Зазначається, що бомба вибухнула, коли майже сотня пасажирів чекали на потяг, який прямував до міста Равалпінді з Кветти, столиці провінції Белуджистан.
Наразі відомо про 44 поранених, яких доставлено до лікарні, а також загибель щонайменше 24 людей. Серед загиблих близько десятка військових і шість працівників залізниці.
Відповідальність за напад взяло на себе сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану. У своїй заяві вони зазначили, що терорист-смертник був націлений на війська, які нібито були присутні на залізничній станції.
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