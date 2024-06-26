У Шацьку Волинської області військовозобов'язаний чоловік здійснив напад на офіцера Ковельського районного ТЦК та СП під час виконання ним службових обов'язків.

Про це повідомили у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що на нападника відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України (нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі).

“На цей час на нападника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, напад на службову особу під час виконання ним службових обов’язків є тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк до п’яти років”, – зазначили у військкоматі.

У ТЦК також звернулися до усіх громадян: “махати кулаками потрібно на сході та півдні України”.

“Саме там ворог атакує нашу державу і намагається знищити наш народ. Для того, щоб вам не вручили повістку варто обрати підрозділ самому та отримати туди рекомендаційний лист. Збройним силам України потрібні всі спеціальності й ви зможете знайти себе тут. Всі, хто порушує закон – будуть жорстко покарані. Прийшов час брати відповідальність та виконати свій чоловічий обовʼязок”, – додали у відомстві.