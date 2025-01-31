В Україні, зокрема у Волинській області, 27 січня 2025 року було помічено два ключі сірих журавлів. Це аномальне явище, оскільки ці птахи зазвичай зимують у тепліших регіонах, таких як Південна Європа, Північна Африка та Близький Схід.

Спостереження були зроблені працівниками Ківерцівського національного природного парку “Цуманська пуща”, поблизу села Домашів.

Перша зграя складалася з 18 журавлів, а друга — з 14. За словами фахівців, їхнє раннє повернення пов’язують із незвично теплою зимою, яка може бути наслідком кліматичних змін. Фахівці вважають, що таке явище може свідчити про зміни у міграційних маршрутах птахів.

“Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі”, — зазначили в нацпарку.

Такі дані є важливими для орнітологів, оскільки допомагають відстежувати екологічні тенденції та вчасно реагувати на можливі загрози для виду.