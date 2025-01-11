Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.
Зазначається, що на священника ПЦУ, протоієрея Романа Гулу, який освячував класи в місцевому ліцеї, напав батько одного зі школярів, який є прихильником Української православної церкви московського патріархату.
За словами священника, якого цитують у дописі єпархії, основна частина ліцеїстів — це діти православних батьків, але також є учні з родин п’ятдесятників. Тож панотець запитав, чи ніхто не буде проти окроплення освяченою водою.
“Хто не хотів — просто на кілька хвилин вийшли в коридор”, — зауважив священник Роман Гула.
Однак після того, як священник вийшов із класу, на нього накинувся батько одного з учнів, ударивши панотця в обличчя та лихословивши його.
“Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно, і жодними словами його не вдавалося вгамувати”, — каже священник.
На вулиці також зібралися прихильники московського патріархату — близько тридцяти осіб — на чолі з їхнім батюшкою. Ці люди, зі слів отця Романа, почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати.
Після отриманих ударів священник Роман Гула звернувся до медиків, оскільки у нього боліла голова, а також він написав заяву в поліцію.
На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП та на сторінці у Facebook станом на вечір 11 січня цю подію не прокоментували.
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