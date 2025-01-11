У селі Ветли Волинської області стався конфлікт між протоієреєм Православної церкви України та прихильником Української православної церкви московського патріархату.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України.

Зазначається, що на священника ПЦУ, протоієрея Романа Гулу, який освячував класи в місцевому ліцеї, напав батько одного зі школярів, який є прихильником Української православної церкви московського патріархату.

За словами священника, якого цитують у дописі єпархії, основна частина ліцеїстів — це діти православних батьків, але також є учні з родин п’ятдесятників. Тож панотець запитав, чи ніхто не буде проти окроплення освяченою водою.

“Хто не хотів — просто на кілька хвилин вийшли в коридор”, — зауважив священник Роман Гула.

Однак після того, як священник вийшов із класу, на нього накинувся батько одного з учнів, ударивши панотця в обличчя та лихословивши його.

“Усе було дуже швидко. Ніхто не очікував такої реакції. Чоловік поводився агресивно, і жодними словами його не вдавалося вгамувати”, — каже священник.

На вулиці також зібралися прихильники московського патріархату — близько тридцяти осіб — на чолі з їхнім батюшкою. Ці люди, зі слів отця Романа, почали обзивати і його, і вчителів, а також погрожувати.

Після отриманих ударів священник Роман Гула звернувся до медиків, оскільки у нього боліла голова, а також він написав заяву в поліцію.

На офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП та на сторінці у Facebook станом на вечір 11 січня цю подію не прокоментували.