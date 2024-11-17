Внаслідок комбінованої ракетної атаки РФ під ранок 17 листопада сталося влучання по енергетичній інфраструктурі на Волині.

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.

“На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією — без жертв та постраждалих”, — зазначив посадовець.

За його інформацією, наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.

Додамо, у Києві внаслідок падіння уламків збитих російських цілей сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Є постраждалі. Також падіння уламків зафіксовано на відкритій території в житловій забудові в Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія атакувала територію України ракетами. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 09:00 ракетний обстріл все ще триває, залишки ракет кружляють у повітряному просторі Київщини та Житомирщини, також повідомляють про групу ударних безпілотників типу “Шахедів” на Чернігівщині, які тримають курс на південь.