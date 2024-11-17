Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.
“На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією — без жертв та постраждалих”, — зазначив посадовець.
За його інформацією, наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків.
Додамо, у Києві внаслідок падіння уламків збитих російських цілей сталася пожежа у багатоповерхівці на Печерську. Є постраждалі. Також падіння уламків зафіксовано на відкритій території в житловій забудові в Голосіївському районі столиці.
Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, Росія атакувала територію України ракетами. У кількох містах країни лунали вибухи. Станом 09:00 ракетний обстріл все ще триває, залишки ракет кружляють у повітряному просторі Київщини та Житомирщини, також повідомляють про групу ударних безпілотників типу “Шахедів” на Чернігівщині, які тримають курс на південь.
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