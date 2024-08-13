Військовозобов'язаним громадянам та резервістам у Волинській області вже почали надсилати повістки поштою.

Про це розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі для регіонального видання VSN.

Вона наголосила, що йдеться про рекомендаційний лист, який відправляють або на адресу, яку громадянин вказав під час оновлення даних, або на адресу попереднього місця реєстрації.

Підтвердженням оповіщення про виклик до військкомату є:

день отримання рекомендованого листа (для цього є документ від поштового оператора, який підтверджує це);

день проставлення відмітки про відмову отримати лист;

день проставлення відмітки про відсутність особи за відповідною адресою.

Навіть якщо адресат з якихось причин не зможе отримати повістку, вона вважатиметься належним чином врученою. Тому йому все ж потрібно буде з’явитися у ТЦК у вказаний в документі термін, аби уникнути адміністративної відповідальності.