Рятувальники витягли хлопчика зі сховища, але врятувати його не вдалося.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що трагедія сталася у селі Майдан Ковельського району.

«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня на Одещині сталася смертельна ДТП, у якій батько втратив двох синів – 10 та 16 років.