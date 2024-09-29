Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що трагедія сталася у селі Майдан Ковельського району.
«До рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Майдан Ковельського району дитина впала в зерносховище. На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку вересня на Одещині сталася смертельна ДТП, у якій батько втратив двох синів – 10 та 16 років.
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