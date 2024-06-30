Такі дані публікує La Figaro із посиланням на опитування Ifop.
У неділю, 30 червня, у Франції закінчилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, найбільше голосів виборців отримала ультраправа партія “Національне об’єднання”.На другому місці – блок лівих партій “Новий народний фронт” з підтримкою 29,1%.
На третьому місці, за результатами опитування, знаходиться партія чинного президента Франції Емманюеля Макрона “Відродження” – вони отримали 21,5% голосів виборців.
За республіканців, частина яких в перспективі може створити альянс із партією Марін Ле Пен, проголосували 10% виборців.
Наголошується, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.
Нагадаємо, 9 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що достроково припиняє повноваження парламенту — Національного зібрання — і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін Ле Пен “Національне об’єднання”.
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