Опитування, проведені на дільницях, показали впевнену перемогу ультраправої партії "Національне об'єднання" – за неї проголосували 34,2% французів. Партія чинного президента Емманюеля Макрона "Відродження" та її союзники здобули підтримку 21,5% виборців.

Такі дані публікує La Figaro із посиланням на опитування Ifop.

У неділю, 30 червня, у Франції закінчилося голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, найбільше голосів виборців отримала ультраправа партія “Національне об’єднання”.На другому місці – блок лівих партій “Новий народний фронт” з підтримкою 29,1%.

На третьому місці, за результатами опитування, знаходиться партія чинного президента Франції Емманюеля Макрона “Відродження” – вони отримали 21,5% голосів виборців.

За республіканців, частина яких в перспективі може створити альянс із партією Марін Ле Пен, проголосували 10% виборців.

Наголошується, що явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Нагадаємо, 9 червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що достроково припиняє повноваження парламенту — Національного зібрання — і призначає нові вибори. Таке рішення він ухвалив на тлі результатів виборів до Європарламенту. Згідно з результатами екзит-полів, у Франції перемогла ультраправа партія проросійської Марін Ле Пен “Національне об’єднання”.