Місцева влада Франкфурта в Німеччині, а також Ліверпуля і Нортгемптона у Великій Британії отримала повідомлення про "мінування" чотирьох виборчих дільниць, відкритих для другого туру президентських виборів Молдови.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Молдови.

За його даними, мінування виявилися хибними. Спеціальні служби країн, де надійшли такі повідомлення, оперативно провели антитерористичну перевірку, яка не підтвердила загрози вибуху. У МЗС зазначають, що такі фальшиві тривоги мали на меті лише завадити процесу голосування.

Молдовська влада заздалегідь попереджала про можливі спроби Росії перешкодити голосуванню молдовської діаспори на закордонних дільницях, оскільки значна частина діаспори підтримує чинну президентку Маю Санду.

Крім того, ЦВК повідомила, що аналогічні “мінування” зафіксовано на двох дільницях у Варниці, де голосують громадяни з Придністров’я.

Мая Санду, яка змагається за другий термін, закликала виборців не піддаватися страху й продовжувати голосування, подякувавши діаспорі за активну участь.

“Злодії бояться вас, тому й поширюють фальшиві повідомлення про бомби. Не бійтеся і продовжуйте голосувати. Кожен чесний голос рятує Молдову”, — сказала вона.



Станом на 19:20 участь у виборах за кордоном взяли близько 290 тисяч громадян Молдови, загальна ж кількість виборців досягла 1,63 мільйона, що свідчить про вищу явку в другому турі порівняно з першим, особливо в Кишиневі та серед діаспори.

Молдовська влада також повідомила про активні спроби втручання з боку Росії у другий тур виборів президента.

Також молдовський телеканал TV8 повідомив, що у поліцію надійшло повідомлення про замінування мосту, яким значна кількість виборців з невизнаного Придністров’я їде голосувати на підконтрольні Кишиневу території.