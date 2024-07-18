Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба наголошує, що черговий раз не відбувся тендер на природоохоронні заходи з розчищення й поглиблення дна озера Синє, що знаходиться у Подільському районі Києва.

Про це пише Євгенія Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка прикріплює фото озера, та наголошує, що “його фактично більше немає”.

“Залишилося маленьке болото по центру, дно заросло травою. Вчора стало відомо, що не відбувся вже шостий! тендер на розчистку”, – обурюється Кулеба.

За її словами, це ознака повної неспроможності відповідальних розв’язувати робочі задачі.

Вона також зазначає, що 12 серпня буде рік з моменту, як громада зустрічалася з КП “Плесо”, Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Тоді йшлося про терміновий порятунок озера, проте ніякі роботи так і не відбулися.

“На жаль, це не просто знищення водойми Києва. Це знищення і довіри громади до обіцянок менеджменту міста”, – пише депутатка.

Відомо, що озеро Синє, яке має доведене льодовикове походження, обміліло та замулилося через наноси ґрунту з берегів та велике антропогенне навантаження. На початку 2000-х років місто вже проводило роботи з його поглиблення та розчищення. Наразі водний об’єкт досягнув критичного стану.