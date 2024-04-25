На кордоні стоїть понад 150 вантажівок, які очікують у черзі на в’їзд з Польщі через заблокований пункт пропуску "Рава-Руська".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час ефіру телемарафону.

“Ситуація не змінилася, один напрямок зараз блокується – “Рава-Руська” – і станом на ранок сьогодні в черзі на території Польщі у бік України тут очікує десь 150 вантажівок”, — наголосив речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що хоча деякі вантажівки прямують через цей пункт пропуску, така кількість є невеликою.

Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари, які належать до сільськогосподарської продукції.

У той же час через пункт пропуску “Ягодин” після його розблокування відзначається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках. За останню добу кордон перетнуло близько 1300 вантажівок.

Рух легкових автомобілів та автобусів через кордон відбувається без перешкод, а для цієї категорії транспорту обмежень на перетин кордону немає.