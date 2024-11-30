Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Зазначається також, що станом на 30 листопада енергетики відновили живлення для майже 343 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
В Міненерго нагадали, що 28 листопада російські війська здійснили чергову ракетно-дронову атаку на українську енергетичну систему. Внаслідок ворожої атаки сьогодні в України діятимуть графіки погодинних відключень.
Водночас не передбачено обмеження енергопостачання для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.
У пресслужбі відомства закликали всіх споживачів раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, оскільки це дозволить знизити навантаження на енергетичну систему.
Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, в Україні світло для побутових споживачів будуть вимикати в одну та дві черги:
- 08:00 – 14:00 — одна черга відключень,
- 14:00 – 20:00 — дві черги відключень,
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.
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