Внаслідок російських обстрілів знеструмлено одну з двох ліній живлення станції. Наразі Запорізька АЕС підключена до енергосистеми лише однією лінією. Фахівці вже працюють над відновленням лінії живлення АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається також, що станом на 30 листопада енергетики відновили живлення для майже 343 тисяч споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

В Міненерго нагадали, що 28 листопада російські війська здійснили чергову ракетно-дронову атаку на українську енергетичну систему. Внаслідок ворожої атаки сьогодні в України діятимуть графіки погодинних відключень.

Водночас не передбачено обмеження енергопостачання для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

У пресслужбі відомства закликали всіх споживачів раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, оскільки це дозволить знизити навантаження на енергетичну систему.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, в Україні світло для побутових споживачів будуть вимикати в одну та дві черги:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень,

14:00 – 20:00 — дві черги відключень,

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.