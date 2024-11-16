Пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією.

Про це повідомило Укренерго.

За його інформацією, внаслідок чергового ворожого обстрілу – пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією.



Місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлене. Ремонтні бригади «Укренерго» здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.

