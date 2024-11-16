Про це повідомило Укренерго.
За його інформацією, внаслідок чергового ворожого обстрілу – пошкоджена одна з високовольтних ліній, що живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Наразі живлення ЗАЕС здійснюється резервною лінією.
Місце пошкодження основної лінії живлення вже встановлене. Ремонтні бригади «Укренерго» здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
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