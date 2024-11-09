Також відповідальність батьків передбачена за куріння школярами сигарет, вейпів, вживання алкоголю, дрібних крадіжок, хуліганства та інше.

Про це повідомила Рахівська міська рада.

Зазначається, що за протиправні вчинки неповнолітніх їх батьки притягуються до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафи за цією статтею становлять: на перший раз попередження або штраф 850 – 1700 грн, якщо протягом року повториться те саме, то штраф буде від 1700 до 5100 грн.

Аналогічне покарання передбачене і для тих батьків, чиї діти скоюють діяння, що містять ознаки злочинів або інші адміністративні правопорушення у віці від 14 до 16 років.

Також в міськраді нагадали, що у разі відсутності, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Нацполіції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.