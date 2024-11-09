Про це повідомила Рахівська міська рада.
Зазначається, що за протиправні вчинки неповнолітніх їх батьки притягуються до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Штрафи за цією статтею становлять: на перший раз попередження або штраф 850 – 1700 грн, якщо протягом року повториться те саме, то штраф буде від 1700 до 5100 грн.
Аналогічне покарання передбачене і для тих батьків, чиї діти скоюють діяння, що містять ознаки злочинів або інші адміністративні правопорушення у віці від 14 до 16 років.
Також в міськраді нагадали, що у разі відсутності, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Нацполіції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.
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