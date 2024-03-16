Як повідомило Суспільне, з посиланням на Хустский РТЦК, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшли з порізаними руками. На підлозі були сліди крові.
Чоловікові надали допомогу і викликали “швидку”, що доставила його до Хустської міської лікарні.
Пізніше його дівчина на своїй сторінці в Instagram зробила публікацію, в якій заявила, що її хлопця викрали та побили у Хустському РТЦК, а потім довели до спроби самогубства. Дівчина подала заяву до поліції. наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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