Повідомляється, що прикордонники затримали чоловіка 13 березня при спробі незаконного перетину кордону. Після чого його доставили до Хустського РТЦК для уточнення даних.

Як повідомило Суспільне, з посиланням на Хустский РТЦК, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшли з порізаними руками. На підлозі були сліди крові.

Чоловікові надали допомогу і викликали “швидку”, що доставила його до Хустської міської лікарні.

Пізніше його дівчина на своїй сторінці в Instagram зробила публікацію, в якій заявила, що її хлопця викрали та побили у Хустському РТЦК, а потім довели до спроби самогубства. Дівчина подала заяву до поліції. наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.