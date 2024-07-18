Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
“Порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини”, — йдеться у повідомленні.
За словами прикордонників, 62-річний чоловік не захотів зупинятися на прикордонному посту і намагався втекти. Коли ж його авто заблокували, він зачинився в салоні, звідки через прочинене вікно сперечався з військовими.
“Водій намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу. Він сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися”, — зазначають прикордонники.