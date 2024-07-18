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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

“Порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій з Донеччини”, — йдеться у повідомленні.

За словами прикордонників, 62-річний чоловік не захотів зупинятися на прикордонному посту і намагався втекти. Коли ж його авто заблокували, він зачинився в салоні, звідки через прочинене вікно сперечався з військовими.

Водій намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу. Він сперечався з водіями та пасажирами інших транспортних засобів, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися”, — зазначають прикордонники.

Прикордонники намагалися затримати порушника застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Той все одно не вийшов з машини, відмовлявся від води, яку йому пропонували, вважаючи, що її отруїли, а також від допомоги медиків швидкої.

Агресивного чоловіка вдалося затримати із застосуванням фізичної сили та кайданок. На нього склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам. До поліції подали заяву про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

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