Прикордонники намагалися затримати порушника застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Той все одно не вийшов з машини, відмовлявся від води, яку йому пропонували, вважаючи, що її отруїли, а також від допомоги медиків швидкої.

Агресивного чоловіка вдалося затримати із застосуванням фізичної сили та кайданок. На нього склали адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам. До поліції подали заяву про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України).