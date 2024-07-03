На Закарпатті чоловік, відвідавши військкомат для уточнення даних, порізав собі вени у вбиральні. Йому надали медичну допомогу. Сам військовозобов'язаний заявив про викрадення і погрози.

Про це повідомив Закарпатський обласний ТЦК та СП.

У ТЦК зазначають, що військовозобов’язаний під час уточнення його даних “не надавав військово-облікового документа та не приховував свого небажання служити”.

“Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадянин перебуває в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Закарпатського обласного ТЦК, постраждалого чоловіка звуть Пилип Лунін. У 2017 році його нібито визнали обмежено придатним та поставили на облік військовозобов’язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації.

“У соціальних мережах поширюється допис громадянина Пилипа Луніна, де він розповідає історію, як порізав руки в туалеті, тільки б не ставати на захист України. Громадянин навіть не приховує своє небажання служити українському народові”, — зазначили у ТЦК.

Як пише hromadske, сам Пилип Лунін у своєму дописі у соцмережах повідомив, що працівники ТЦК нібито викрали його з курорту у Карпатах. На відео, опублікованому 1 липня, хлопець розповів, що його везуть у Хустський РТЦК та СП для проходження ВЛК. Хлопець наполягав, що він “обмежено придатний” і в нього “є 9 місяців”, щоб пройти ВЛК для оновлення свого статусу.

Також Лунін поскаржився на погрози з боку співробітників ТЦК.