Про це повідомив в телеграм-каналі журналіст, депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

“Мова йде про Віктора Саєнкова. Його затримали при отриманні $14 000 за допомогу в організації злочину за статтею 332 ККУ “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, – написав Глагола.

За його словами, під час обшуків у депутата вдома знайшли ще й гранату та рушницю.

“Раніше помилково було вказано, що мова йде про депутата Віталія Антіпова. Мені відомо, що він теж фігурує в кримінальному провадженні щодо переправлення людей, але він встиг втекти за кордон”, – додав журналіст.