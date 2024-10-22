Нещодавно Представник Омбудсмана в Закарпатській області Андрій Крючков очолив моніторингову групу Офісу Омбудсмана, яка здійснила візит до одного з будинків-інтернатів у Закарпатській області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про це у своєму “Telegram”.

Під час перевірки було встановлено наступне:

Використання вихованців як безкоштовної робочої сили: Директор будинку-інтернату уклав договір про взаємодопомогу в зборі яблук з підприємством, фактично використовуючи вихованців як безкоштовну робочу силу.

Фізичне насильство: Директор будинку-інтернату вчинив побиття вихованця, що було засвідчено його заступником та іншою вихованкою, які вживали заходи для припинення насильства.

Незаконне використання коштів вихованців: Заступник директора зберігав всі банківські картки вихованців з пін-кодами, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців у сейфі.

Крім того, використання власних коштів було можливе лише з дозволу “заяв”, написаних одним почерком. Знайдено 12 таких “заяв” на суму 5 100 гривень. Директор заявив, що ці кошти використані для придбання шаф на суму понад 50 тисяч гривень, проте ці меблі не обліковані.

Омбудсман заявив, що його представник у Закарпатській області направив повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, стосовно яких вже розпочалося розслідування.

Працівники Національної поліції України провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.