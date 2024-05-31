На Закарпатті припинили видобуток солі

Про це директор компанії Сергій Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.
“Станом на сьогодні підприємство стикнулось як із зовнішніми перешкодами (блокування діяльності компанії з боку ГУ ДПС у Закарпатській області, шляхом віднесення підприємства в статус ризикових), так і внутрішніми: через корпоративний конфлікт між учасниками заблоковане фінансування проєкту”, — розповів Кондратьєв.
Він зазначає, податківці фактично блокують роботу підприємства, з 13 березня вони вже 4 рази вносили його до переліку ризикових компаній, і кожного разу з нових підстав.
За його словами, підприємство з початку року видобуло близько 6100 тонн технічної солі і у перспективі планувало почати виробництво харчової солі, але припинило роботу з березня.
“До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично, по 2000-3000 т вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати”, — додав Кондратьєв.