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На Закарпатті припинили видобуток солі

Видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, яке розробляє компанія "Катіон Інвест", припинився зокрема через корпоративний конфлікт між співвласниками.

П’ятниця, 31 травня 2024, 10:57

Про це директор компанії Сергій Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.

“Станом на сьогодні підприємство стикнулось як із зовнішніми перешкодами (блокування діяльності компанії з боку ГУ ДПС у Закарпатській області, шляхом віднесення підприємства в статус ризикових), так і внутрішніми: через корпоративний конфлікт між учасниками заблоковане фінансування проєкту”, розповів Кондратьєв.

Він зазначає, податківці фактично блокують роботу підприємства, з 13 березня вони вже 4 рази вносили його до переліку ризикових компаній, і кожного разу з нових підстав.

За його словами, підприємство з початку року видобуло близько 6100 тонн технічної солі і у перспективі планувало почати виробництво харчової солі, але припинило роботу з березня.

“До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично, по 2000-3000 т вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати”, додав Кондратьєв.

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Теги: Закарпаття, Зеленський, сіль

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