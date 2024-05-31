На Закарпатті припинили видобуток солі

Видобуток кам’яної солі на Тереблянському родовищі в Закарпатській області, яке розробляє компанія "Катіон Інвест", припинився зокрема через корпоративний конфлікт між співвласниками.

Про це директор компанії Сергій Кондратьєв повідомив виданню Nadra.info.

“Станом на сьогодні підприємство стикнулось як із зовнішніми перешкодами (блокування діяльності компанії з боку ГУ ДПС у Закарпатській області, шляхом віднесення підприємства в статус ризикових), так і внутрішніми: через корпоративний конфлікт між учасниками заблоковане фінансування проєкту”, — розповів Кондратьєв.

Він зазначає, податківці фактично блокують роботу підприємства, з 13 березня вони вже 4 рази вносили його до переліку ризикових компаній, і кожного разу з нових підстав.

За його словами, підприємство з початку року видобуло близько 6100 тонн технічної солі і у перспективі планувало почати виробництво харчової солі, але припинило роботу з березня.

“До початку березня ми системно працювали, відвантажували продукцію, готувалися, щоб восени не мати проблем з технічною сіллю. У нас були тверді домовленості, що компанії будуть систематично, по 2000-3000 т вибирати щомісяця. А зараз все зупинилося. Ми не можемо працювати”, — додав Кондратьєв.