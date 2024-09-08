Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

“8 вересня о 05:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку у селищі Солотвино Тячівського району. Першими на місце прибули фахівці Центру безпеки громадян місцевої громади, за ними згодом приїхали рятувальники з Тячева та Великого Бичкова. На момент прибуття вогнеборців, відпочивальники евакуювались самостійно”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив чотири дерев’яні будиночки на площі 500 кв.м. Зважаючи на сильний вітер і щільну забудову, було залучено додаткові сили з Тячева та Вишкова. Загалом до ліквідації займання було залучено шість одиниць техніки та 30 рятувальників. Для здійснення аеророзвідки пожежі залучався безпілотник.

Вогнеборці повністю ліквідували пожежу о 07:34, не допустивши поширення вогню на сусідні будинки, додали в пресслужбі ДСНС.