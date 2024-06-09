Прикордонники на Закарпатті виявили без ознак життя тіло на схилі.

Про це повідомляє ДПСУ.

9 червня вранці на Закарпатті прикордонники виявили тіло людини без ознак життя неподалік від кордону. Місцевий мешканець повідомив про знахідку на схилі гори Піп Іван Мармароський прикордонний наряд. Наразі до місця події викликали співробітників ДСНС та поліції.

Нагадуємо, що тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня. Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків. Тіло знайшли румуни. Зазначається, що це був 10 потопельник за травень 2024.