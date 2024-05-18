На Берегівщині Закарпатської області слідчі розслідують резонансний злочин. У селі Серне вітчим заподіяв смертельних тілесних ушкоджень 10-річному пасинку. У дитини було діагностовано близько 80% опіків тіла.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Зазначається, що увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. Лікарі діагностували у дитини близько 80% опіків тіла. За життя хлопчика медики боролися кілька днів, але від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні.

Рідні загиблого у своїх поясненнях розповідали поліцейським, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання. Слідчі провели комплекс заходів, щоб встановити точні обставини за яких померла малолітня дитина.

Зʼясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері загиблого хлопчика.

“Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка”, – повідомляє пресслужба поліції.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави. Правоохоронці також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.