Про це повідомляє поліція Закарпатської області.
Зазначається, що увечері 13 травня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні 10-річного хлопчика з села Серне Берегівського району. Лікарі діагностували у дитини близько 80% опіків тіла. За життя хлопчика медики боролися кілька днів, але від отриманих травм він помер в реанімаційному відділенні.
Рідні загиблого у своїх поясненнях розповідали поліцейським, що під час спалювання трави хлопчик випадково пролив на себе легкозаймисту речовину і таким чином почалося займання. Слідчі провели комплекс заходів, щоб встановити точні обставини за яких померла малолітня дитина.
Зʼясувалося, що до події причетний 33-річний співмешканець матері загиблого хлопчика.
“Встановлено, що умисний підпал одягу на дитині вчинив саме він. Це сталося після того, як між дорослим та дитиною виникла сварка”, – повідомляє пресслужба поліції.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України. Фігуранта взято під варту без можливості внесення застави. Правоохоронці також проводять необхідні процесуальні дії, за результатами яких буде надано правову оцінку й діям матері.
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