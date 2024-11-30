Пізно ввечері у п'ятницю, 29 листопада, у селі Малий Березний вибухнула граната, яка забрала життя трьох людей.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

За даними правоохоронців, 29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся. Більш подробиць підліток не зміг надати.

Слідчі, які прибули за викликом виявили у приміщенні тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

В результаті проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

“Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули”, — зазначають правоохоронці.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати. Їх вилучено.