На Закарпатті працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з Службою безпеки України викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав хабарі у підлеглих військовослужбовців за можливість залишитися служити в тилу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з інформацією, частина особового складу повинна була перейти у підрозділ для виконання завдань у зоні бойових дій, у той час, як інша частина мала залишитися на Заході України. Командир запропонував своїм підлеглим заплатити за можливість залишитися в тилу, залучивши довіреного військовослужбовця для збору коштів.

“Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих $1,3 тис. за включення його до списку “тиловиків”. Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці, усі деталі наразі встановлюють правоохоронці”, – йдеться в повідомленні.

Загалом, за оперативними даними, спільник командира отримав на свої банківські рахунки близько 300 тисяч гривень та приблизно 30 тисяч доларів США готівкою.

20 вересня командира батальйону та його спільника було затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за частинами 5 статті 27 та 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розслідування триває, і правоохоронці встановлюють інші факти протиправної діяльності та коло причетних осіб.