На Закарпатті викрито начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і заступника командира однієї з бригад територіальної оборони (ТРО) на хабарі за ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

“За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону на вчиненні корупційних злочинів викрито начальника районного ТЦК та СП та заступника командира однієї з бригад тероборони”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, начальник ТЦК за 5 000 доларів США пропонував військовозобов’язаному допомогу у проходженні військово-лікарської комісії (ВЛК), отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку.

Посадовець ТРО, у свою чергу, за винагороду обіцяв сприяти визнанню непридатності до служби за станом здоров’я та виключенню з обліку. Вартість його “послуг” варіювалася від 4 000 до 6 000 доларів США, залежно від складності домовленостей із колегами.

“Керівнику районного ТЦК і СП інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Заступнику комбрига – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)”, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці задокументували ці незаконні дії. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для затриманих та їхнє відсторонення від службових обов’язків. Також триває перевірка інших осіб на причетність до корупційних схем.