На Закарпатті правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації, в якій брали участь посадовці, медики та колишні правоохоронці. Шістьом підозрюваним повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон та отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин”, — йдеться у повідомленні.

Злочинна група діяла з серпня 2023 року. Учасники схеми допомагали чоловікам уникати мобілізації за допомогою підроблених медичних висновків, фіктивних діагнозів та “лікування” в стаціонарі. Ці фальшиві документи, зокрема “білі” квитки, дозволяли військовозобов’язаним виїжджати за кордон під час війни.

Вартість послуг з ухилення від мобілізації варіювалася від 9 до 14 тисяч доларів США. Правоохоронці зафіксували передачу грошей на суму 18 тисяч доларів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних, а також перевіряється їхня причетність до інших подібних правопорушень. Ведуться обшуки та вивчається медична документація.