Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

“Двоє жителів Донеччини, ужгородець та львів’янин планували за допомогою жителя села Бедевля незаконно перетнути кордон Тисою. За послуги закарпатця троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів, ще один віддав 7 тисяч доларів. Отримавши від “гіда” надувні кола, чоловіки у його супроводі попрямували до річки, де їх виявив та затримав прикордонний наряд”, — йдеться в повідомленні.

Двоє чоловіків спробували втекти від прикордонників. Для їх затримання залучили службового собаку та здійснили попереджувальні постріли.

Усіх чоловіків доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

“Про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції. Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон”, — йдеться в дописі.