У селі Великі Ком'яти на Закарпатті виник інцидент між місцевими жінками та представниками ТЦК. Поліція порушила кримінальні провадження за статтями про хуліганство та перешкоджання діяльності Збройних Сил України.

Про це повідомили журналіст Віталій Глагола та «Укрінформ».

На оприлюднених відео видно, як жінки заблокували дорогу та намагалися перевернути автомобіль військових.

Поліція Закарпаття зазначила, що правоохоронці зафіксували «факт нападу жінок на транспортний засіб військових».

На місці події працювали співробітники поліції, які розпочали два кримінальні провадження: за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) та за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Наразі встановлені особи всіх учасників інциденту, і триває досудове розслідування.

Цей випадок став уже другим на Закарпатті протягом кількох днів. 12 жовтня в селі Крива жінки також здійснили напад на автомобіль Державної прикордонної служби, який прямував на місце виконання завдань, однак тоді кримінальне провадження не було відкрите.