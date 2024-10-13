У суботу, 12 жовтня, в селі Крива Тячівського району на Закарпатті група жінок з дітьми перекрили проїзд службовому авто прикордонників.

Про це повідомляє “Суспільне Ужгород”.

Видання зазначає, що незадовго до цього інциденту жінки намагалися перекрити в’їзд мікроавтобуса, в якому перебували військові. Жінки погрожували розбити службовий автомобіль камінням, а також намагались вдарити одного зі службовців. Коли авто рушило, місцеві мешканки кинулись за ним.

Речниця Мукачівського прикордонного загону ДПСУ Леся Федорова підтвердила журналістам, що на відео, яке поширювали у соцмережах, дійсно службове авто прикордонників, які їхали до місця несення служби. За її словами, під час руху автомобіля група жінок із дітьми спробували завадити проїзду авто прикордонників.

“Суть їхніх вимог була незрозумілою. Згодом до місця події викликали співробітників поліції”, – сказала речниця.

Вона додала, що ситуацію вдалось вирішити шляхом «проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань». Також Федорова повідомила, що жодний прикордонник під час інциденту не постраждав.