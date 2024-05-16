Про це повідомляє Національна поліція України.

За кермом транспортного засобу перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння”, — йдеться в повідомленні.

“15 травня о 23:51 інспектор сектору реагування патрульної поліції повідомив чергову частину про напад на їх екіпаж. Подія трапилася у селищі Кольчино Мукачівського району. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Seat Ibiza».

У повідомленні йдеться, що порушник на законні вимоги правоохоронців не реагував та зачинився у транспортному засобі.

“У подальшому через вікно автівки фігурант здійснив декілька пострілів у бік співробітників поліції”, — додали в поліції.

Фігуранта затримали на місці події, а тепер він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція додала, що постраждалий поліцейський отримав необхідну медичну допомогу, але йому нічого не загрожує.

У зв’язку з цим інцидентом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне заподіяння тілесних ушкоджень поліцейському. Затриманому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також при затриманні праоохоронці виявили у порушника пакет із канабісом. Слідство триває, а правоохоронці займаються встановленням походження зброї та вилученого канабісу.