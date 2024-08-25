24 серпня в Мукачево прибув евакуаційний потяг з Покровська Донецької області.

Про це повідомили на сторінці Мукачівської районної військової адміністрації.

До Закарпаття прибули 50 осіб, серед яких 30 дітей. Їх зустріли волонтери різних організацій, які надали першу допомогу та психологічну підтримку.

“Волонтери на місці надали прибулим першу підтримку та допомогу, організували роздачу води, печива, цукерок, щоб забезпечити мінімальний комфорт після довгої дороги”, — йдеться в повідомленні.

Раніше народна депутатка, членкиня фракції “Слуга народу”, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла закликала мешканців Покровська, Мирнограда, Новоекономічного, Новогродівки терміново виїхати з міст.

Лінія фронту наблизилася до Покровська на відстань трохи більш як десять кілометрів.

Російські війська обстрілюють критичну інфраструктуру, житлові будинки, і закликав жителів міста і всієї громади евакуюватися.