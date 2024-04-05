Клірик розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну рф проти України.

Служба безпеки задокументувала злочини з боку настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ (МП). Повідомляє УСБ України. “За даними слідства, фігурант називав повномасштабне вторгнення рф «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації”, – йдеться у повідомленні.

Крім того він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

“Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці. Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора”, – додають у відомстві.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України

На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ (МП) повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

– ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.