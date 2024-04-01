1 квітня о 14:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на території Лазещинського лісництва Ясінянського лісомисливського господарства.
Площа пожежі становить близько 6гектарів.
О 20:50 пожежу ліквідували
Пожежу локалізовано на площі 6 га. До ліквідації залучено 125 чоловік та 17 одиниць техніки:
- від лісового господарства 45 працівників та 2 одиниці техніки;
- від ГУ ДСНС у Закарпатській області 66 чоловік особового складу, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА;
- від ГУ ДСНС у Івано-Франківській області 14 чоловік особового складу, 4 одиниці техніки та 1 БПЛА.
Триває ліквідація.
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