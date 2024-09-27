Колишнього директора оборонного заводу викрили на розкраданні 36 мільйонів гривень під час закупівлі комплектуючих для бойових літаків ЗСУ. Разом із ним підозрюваними стали ще 9 осіб.

Про це повідомили СБУ, Офіс генпрокурора та БЕБ.

Суть схеми полягала в тому, що на баланс підприємства приймалися свідомо браковані деталі, які постачали «свої» компанії.

За інформацією слідства, керівник заводу використовував необліковане обладнання, що залишилося ще з часів СРСР. Це обладнання передавалося підконтрольним особам, які оформлювали фіктивні договори про закупівлю.

Йдеться про компоненти, які застосовуються виключно в бойових літаках Су-27 та МіГ-29 і призначені для військових потреб.

Упродовж двох років було реалізовано 10 фіктивних угод щодо постачання обладнання на суму 36 мільйонів гривень. Отримані кошти знімалися готівкою та розподілялися між учасниками схеми.

Схему ліквідували в грудні 2023 року, коли колишнього директора заводу вже викрили на розкраданні 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів для радіолокаційних систем українських винищувачів. Наразі правоохоронці додатково задокументували ще 32 мільйони гривень, які він та його спільники вивели в «тінь».