Трагедія сталася ввечері суботи, 11 січня. 12-річний хлопчик-екстремал забрався на вагон вантажного поїзда, однак отримав удар струмом. Лікарі намагалися врятувати дитину, але марно.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції України в Одеській області.

У поліції зазначили, що трагедія сталася близько 20:00 напередодні.

“Правоохоронцям про неї сповістила чергова. Поліцейські попередньо встановили, що підліток піднявся на вагон вантажного потяга, де отримав удар електричним струмом. На жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню. Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація”, – зазначено у повідомленні.

Правоохоронці вкотре закликали дорослих контролювати, чим займаються діти на дозвіллі, а також нагадувати їм про правила безпечної поведінки. Зокрема, й про те, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані.