Укрзалізниця оновила свої квитки на потяги, прибравши з них дубляж російською мовою.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що інформація на квитках відтепер буде подана українською та англійською мовами, опублікувавши фото нового квитка. Він повідомив, що це не фінальний вигляд квитка і він буде дещо вдосконалений.

«Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування», — написав заступник міністра.

Ткаченко також повідомив, що було затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.