Більше години ворожа армія атакувала Запоріжжя ракетами, внаслідок чого пошкоджені більш як 10 багатоквартирних будинків та поранені двоє людей.

Про сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“З 6:40 до приблизно 7:30 ворог атакував обласний центр. Три ракет влучили неподалік від обʼєктів інфраструктури. Ракет було значно більше, але дякуючи нашим Повітряним силам частина з них не долетіла до обласного центру. Тому мешканці чули більше ніж три вибухи. Це була робота ППО”, — повідомив він.

За його словами, є пошкодження житлових будинків, зокрема, пʼятиповерхівки, які вже ремонтували після ворожих обстрілів. З 8:00 комунальники приступили до ліквідації наслідків. Загалом сьогодні лише у місті Запоріжжі більше 10 будинків були пошкоджені.

“Поранено двох людей. 18-річний хлопець після обстеження лікарів лікуватиметься амбулаторно. Немає загрози для здоровʼя. 59-річний чоловік залишається у лікарні під наглядом медиків. Загрози його життю немає. Також буде переведений на амбулаторне лікування через день-два”, — сказав Федоров.