Про це повідомив очільник області Іван Федоров.

За його словами, російська армія обстріляла дронами прифронтове село Приморське Запорізької області.

Один із ворожих дронів влучив у автомобіль. 62-річний чоловік, який проходив поруч, отримав поранення. Його доставили до лікарні.