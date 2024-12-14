Про це повідомив очільник області Іван Федоров.

За його словами, російська армія обстріляла дронами прифронтове село Приморське Запорізької області.

Один із ворожих дронів влучив у автомобіль. 62-річний чоловік, який проходив поруч, отримав поранення. Його доставили до лікарні.

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