Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Окупанти усю ніч атакували Приморське, на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали пʼятеро людей. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці”, — йдеться в повідомленні.

Ще четверо людей дістали поранення: двоє чоловіків 46 та 60 років і дві жінки 49 та 52 роки. Усі вони госпіталізовані, один з чоловіків у важкому стані.

Також, за його словами, через ворожий безпілотник у Запоріжжі постраждала приватна оселя. Понівечено покрівлю та вікна.

На щастя, ніхто не постраждав.