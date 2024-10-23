23 жовтня, серед дня, російські військові атакували цивільну машину за допомогою дрону. Люди, що перебували всередині автівки загинули.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що у Василівському районі Запорізької області ворожий удар по цивільній автівці призвів до загибелі двох людей.

“Окупанти поцілили дроном по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське.”, – написав Федоров.

Унаслідок ворожого удару дроном по цивільній автівці загинули двоє чоловіків, віком 40 та 73 років.

Нагадуємо, що вчора, 21 жовтня, внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло троє людей, ще 20 отримали поранення.