Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Від ворожого обстрілу села Біленьке Запорізької області постраждала місцева мешканка. Окупанти нанесли удар поруч із приватним будинком. Жінка дістала поранення, оселя пошкоджена ударною хвилею”, — йдеться в дописі.
Упродовж доби окупанти завдали 355 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
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