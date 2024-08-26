Про це повідомив у Телеграмі начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог завдав удару поряд з приватним будинком. Загинув чоловік”, – написав Федоров.

Як повідомлялося, Росія вранці 26 серпня здійснює масовану повітряну атаку на Україну.

У Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт, є один загиблий. На Полтавщині ворог обстріляв промисловий об’єкт — відомо про 5 поранених. На Дніпропетровщині стало відомо про одного загиблого.