У Запорізькій області будують шість підземних шкіл, які планують відкрити до кінця жовтня. Такі заклади будуються не лише в Запоріжжі, а й у сільських громадах області. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

“Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі — на стадії високої готовності, інші — на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня. Будуємо підземні школи не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська)”, — йдеться у дописі посадовця.

Федоров додав, що зведення підземних шкіл, які є надскладними об’єктами, триває без вихідних.

“Особливо вдячний будівельникам Запорізької області, які зводять підземні школи для наших дітей. Об’єкти надскладні, а терміни стислі. Завдяки вашим зусиллям ми повертаємо життя в наші громади й наближаємо перемогу!” — наголосив глава ОВА і додав, що “безпечні школи — це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року”.