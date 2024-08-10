Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
“Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі — на стадії високої готовності, інші — на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня. Будуємо підземні школи не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська)”, — йдеться у дописі посадовця.
Федоров додав, що зведення підземних шкіл, які є надскладними об’єктами, триває без вихідних.
“Особливо вдячний будівельникам Запорізької області, які зводять підземні школи для наших дітей. Об’єкти надскладні, а терміни стислі. Завдяки вашим зусиллям ми повертаємо життя в наші громади й наближаємо перемогу!” — наголосив глава ОВА і додав, що “безпечні школи — це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року”.
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