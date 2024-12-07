За даними слідства, вони добровільно перейшли на службу до росіян.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

За її інформацією, до 15 років за ґратами засуджено двох експоліцейських із Чернігівки. Їх засуджено з конфіскацією майна кожного, а також позбавлено спеціальних звань старшого лейтенанта та капітана поліції з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки.

Прокурори в суді довели, що у квітні 2022 року співробітниця правоохоронного органу з Чернігівки Бердянського району перейшла на бік ворога та стала начальником слідчих одного з відділків окупаційної поліції. Працюючи на посаді, вона організовувала роботу «ввіреного» підрозділу та виконувала злочинні накази та доручення.

Її колега, співробітник підрозділу Бердянського районного відділу поліції, зрадивши присязі, добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою та поповнив лави так званої «народної міліції смт. Чернігівки».

Спеціальне досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі.

За даними слідства, у квітні 2022 року співробітниця правоохоронного органу з Чернігівки Бердянського району перейшла на бік РФ та стала начальником слідчих одного з відділків окупаційної поліції.