Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних війська ЗСУ.

«Кілька десятків загиблих росіян, знищена й пошкоджена техніка – такий результат вогневого ураження артилерійської ракетної системи HIMARS, завданого у результаті бойової співпраці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс», – йдеться в повідомленні.